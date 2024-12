Teo Mammucari, Flavia Vento risponde per le rime: "Non sei me? Se vai a Belve..."

12 dicembre 2024 a

a

a

Un'ospitata che ha indignato molti quella di Teo Mammucari a Belve. In particolare Flavia Vento, tirata in ballo gratuitamente durante l'intervista a Francesca Fagnani. È accaduto mentre il conduttore televisivo si lamentava dell'ennesima domanda della giornalista: "Ma che facciamo due ore così? Non sono Flavia Vento, è tremenda questa cosa", un'affermazione che dopo il "vaffa" era passata un po' inosservata, ma che invece Vento ha recepito eccome.

"Ma che vuol dire io non sono mica Flavia Vento, in che senso Teo mi dici che non sei me? Se vai a Belve lo sai che ti danno del lei, non puoi essere così permaloso per un'intervista", ha replicato la diretta interessata in una storia Instagram. La showgirl conosce bene Mammucari dai tempi del programma "Libero" in cui Vento, nel 2000, interpretava la "valletta sotto il tavolo".

Scusa Teo Mammucari ma in che senso hai detto ieri a belve Io non sono mica Flavia Vento? #belve — Flavia vento (@Flaviaventosole) December 11, 2024





Al momento il comico ha preferito non rispondere. Anche se a poche ore dalla messa in onda della sua breve presenza nello studio di Rai 2, Teo ha voluto pubblicare i messaggi vocali di Fagnani e poi dire la sua: "Sono prima di tutto una persona con le sue fragilità. In quel contesto ho sentito di dover proteggere la mia privacy e difendere la mia famiglia. Sono stato io a chiedere di andare ma con una richiesta precisa, che Francesca non parlasse dei miei familiari. La mia umanità viene prima di ogni cosa. Inizialmente, Francesca aveva rifiutato la mia richiesta, ed io l’ho rispettata. Una volta iniziato il programma, il suo cambiamento di ruolo da donna a conduttrice mi ha creato un certo disagio".