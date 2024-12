Affari tuoi, la figliastra di Osvaldo insultata a fine puntata: "Perché sono contenta"

12 dicembre 2024 a

a

a

"Bene, la figlia della moglie si deve accontentare". Dai telespettatori di Affari tuoi raffica di insulti a fine partita per la povera Chiara, figlia della moglie dello scatenato Oswald, da Bolzano, Trentino Alto Adige.

"L'uomo che non beve acqua", come l'ha ribattezzato Stefano De Martino nel corso delle puntate da pacchista nel quiz show dell'access prime time di Rai 1.

"Attenzione, che oggi è carico Osvaldo". Elegantissimo lui, in smoking, elegantissima lei. La partita è un trionfo, con momento clou quando con sei pacchi da aprire viene scavicchiato quello con dentro 0 euro.

"Ma smettetela, sono c... tuoi": Eleonora tempestata di insulti dopo Affari Tuoi

In studio è il delirio: urla, canti, De Martino che getta al volo il pacco che cade in terra. Il motivo? I 5 pacchi rimanenti sono tutti rossi, e che rossi: 5.000, 20.000, 50.000, 200.000 e 300.0000 euro. "Soldi sicuri", insomma.

Ma qui all'entusiasmo subentra la cautela, con Oswald che accetta l'offerta del Dottore di 50mila euro pur di garantire una vittoria comunque sostanziosa a Chiara. Finale dolceamaro, però, perché nel pacco avevano 200mila euro.

E su X, gli appassionati si sfogano: "Comunque la figliastra ringrazia che questi soldi sicuramente andranno tutti a lei... Si è capito da subito...", "Ecco... così imparano... sono perfida ma non mi dispiace per nulla... lui non ha giocato, lo ha fatto lei... ha deciso titto lei... ben gli sta...", "Aveva fatto offerte troppo belle... peccato", "Per la figliastra non doveva nemmeno cambiare pacco..", "Dovete giocare da soli, non con i parenti!!! Si sapeva che aveva i 200mila, viste le offerte del Dottore..., "Nooo lo sapevo, colpa di lei che ha messo bocca in ogni pacco e mossa", "200mila e vabbé li offrissero a me 50mila! Ciao Osvaldo e continua a non bere acqua!".

De Martino lancia il pacco? Finisce male, gaffe nello studio di Affari Tuoi | Video

"Mi dispiace per Osvaldo ma non per la figlia che comunque usufruirà della vincita", "Prima dicono ho preso il numero così perché cazzi e mazzi poi non arrivano fino alla fine con quel pacco non ha senso", "Lui sarebbe andato avanti, ha accettato per lei".