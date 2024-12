Casa a Prima Vista, clamoroso sospetto e brutte voci: esplode la "rivolta romana"?

12 dicembre 2024 a

I fan di Casa a Prima Vista lo sanno bene. Gli agenti immobiliari del popolarissimo show in onda su Real Time si dividono tra chi copre il territorio milanese - Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Marianna D'Amico - e chi, invece, quello romano - Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri. Stando a quanto si apprende, i colleghi del Nord sono in vantaggio in termini di vittorie nello show - ovvero di case vendute - rispetto a quelli del Sud. E, come se ciò non bastasse, sono anche molto più attivi sui social. Ma questo dominio potrebbe finire molto presto.

Potremmo definirla la rivolta - o rivincita - della costola romana di Casa a Prima Vista. Oggi, giovedì 12 dicembre, Corrado Sassu, Blasco Pulieri e Nadia Mayer saranno ospiti FQ Life. E, per l'occasione, saranno intervistati da Claudia Rossi e Andrea Conti. Che possa trattarsi di un tentativo di acquisire più visibilità rispetto ai colleghi milanesi? Difficile dirlo...

Intanto c'è apprensione per le condizioni di salute di Nadia Mayer. L'agente immobiliare infatti è finita in ospedale. Il motivo? Lo spiega lei stessa: "Sto andando a fare la gastroscopia. Mi faccio portare e trasportare. Che meraviglia le corse, 'sti ragazzi sono speed, fanno tutto velocemente. Ora facciamo la tac, speriamo che sia tutto a posto. Vi faccio sapere più tardi. Ora torno a dormire con Morfeo. Buonanotte".