L'Eredità, telespettatori in rivolta contro gli autori: "Stasera peggio che mai, posate il fiasco"

Nella puntata de L'Eredità di ieri, mercoledì 11 dicembre, ha avuto la meglio ancora una volta il giovanissimo Gilberto. Il 18enne è riuscito infatti ha mantenere il titolo di campione del game show di Rai 1 per la seconda volta consecutiva. Ma, anche questa volta, non è riuscito a portarsi a casa il montepremi. Tuttavia, osservando le parole somministrate per la Ghigliottina, forse non ci sarebbe stata speranza di vincere un euro.

Sui social, in tanti hanno accusato Marco Liorni e gli autori di aver sottoposto al giovane parole alcune parole troppo difficili. "Il mese degli asini??? Ma andate aff…!!!", "Questo collegamento non lo sapevano neanche gli asini", "Non lo sanno nemmeno gli asini", "Mese degli asini ….mai sentita", "Programma sempre più inguardabile", "#leredita stasera non c’entrava una beata.. #Mese", "Quando si arrampicano sui vetri per non fare vincere. Il mese degli asini".

L'Eredità, "il mese degli asini": la ghigliottina scatena un caso in tv | Guarda

Altri, invece, ci sono andati più pesanti: "Arrestate gli autori dai", "Questi prendono oppio a go go", "Stasera peggio che mai. Autori posate il fiasco! Avrei capito se aveste voluto collegare asini con maggio, ma con mese??!??? Eddai su!", "Mese? Chissà di cosa si fanno gli autori", "Una volta al mese? lo stipendio? ma devi stare nella mente contorta degli autori per collegare mese con volta e con stipendio… e poi quante altre migliaia di cose capitano una volta al mese?! usate più razionalità nella costruzione dei collegamenti".