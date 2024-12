Ballando con le stelle, "che fine fa Guillermo Mariotto": tam-tam impazzito a ridosso della diretta

14 dicembre 2024 a

Manca sempre meno alle semifinali di Ballando con le Stelle, il popolarissimo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Questa sera, sabato 14 dicembre, i telespettatori scopriranno quali saranno gli ospiti della puntata e, soprattutto, se Guillermo Mariotto sarà presente tra i giudici. Tra l'altro, al termine della puntata, verranno svelati i nomi dei personaggi che grazie al voto social si contenderanno il gradino più alto.

Come sempre, i Vip in gara - affiancati dai loro maestri di ballo - hanno preparato coreografie sensazionali. E ognuno di loro farà il massimo per conquistare i telespettatori. Soprattutto, la giuria in studio capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Ma ci sarà Guillermo Mariotto? Difficile dirlo. Soltanto in diretta scopriremo se a completare la giuria ci sarà o meno l'uomo che è finito al centro della bufera dopo una presunta molestia sessuale durante lo show.

Intanto sono già partite le prime scommesse per indovinare chi tra i Vip in gara sarà il vincitore di questa edizione di Ballando con le Stelle. I bookmaker credono nella rimonta di Federica Pellegrini. Giunti alla semifinale dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle, la vittoria della “Divina” - arrivata a cambiare tre maestri in poche settimane - offerta a 41 soltanto venti giorni fa, crolla a quota 4 su Sisal e 4,50 su Planetwin365, terza in lavagna dietro la “solita” coppia formata da Bianca Guaccero, in pole a 1,90 e Federica Nargi, prima inseguitrice a 2,30.