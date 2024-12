Affari tuoi, "ora vattene affanc***o": Debora, vittoria e insulti dopo la puntata

23 dicembre 2024 a

Dalla Puglia ad Affari tuoi è il turno di "Debora senz'acca" farmacista accompagnata dalla cognata Gloria. Alla fine sono "soldi sicuri" al quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ma i telespettatori scatenati in tempo reale su X definiscono quella andata in onda domenica sera "una delle partite più noiose che si ricordino".

La giovane concorrente infatti torna a casa con 35mila euro in saccoccia, dopo aver accettato l'offerta del Dottore e con due pacchi rossi in ballo. Da una parte i 15mila, dall'altra i 100mila euro.

E le critiche sul suo conto piovono per svariati motivi. "Ok, ha vinto, ma vogliamo parlare del giro che ha fatto per trovare un significato al numero 9, addirittura il MESE in cui è nato il nipotino e in cui è morto il nonno. Ma veramente fate?", "Ma che razza di ricorrenza è il mese in cui è morto il nonno?? A breve: 'Guarda Stefano il 17 per me è un numero molto speciale, sai è l'anniversario di quando mia zia ha avuto un infarto'", "'A settembre è morto mio nonno'. Momento tragedia fatto, ora vattene affanc***lo".

Sotto processo anche la strategia seguita da Debora: "Una domanda lecita... ma perché quando giocano le donne sono spesso noiose???? Mentre gli uomini sono più simpatici????", "Ha avuto c***lo davvero", "A soldi sicuri perché non provare ad andare avanti? 15mila vs 100mila", "Che caz***ta che si fattu signorì", "Per me non doveva accettare...", "Nessuno arriva mai alla fine e che caz***zo", "'Non importa se ci sono i 100mila'. Voglio vedere ora che apri il pacco e li becchi però", "No comment, dai era una partita così bella... perché rovinano sempre".