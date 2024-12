Casa a Prima Vista, Sassu e Pulieri sconvolgono i fan: "Abbiamo un annuncio, ecco cosa faremo"

27 dicembre 2024 a

a

a

Il 2024 sta per giungere al termine. E milioni di telespettatori non vedono l'ora che inizi il 2025 per poter assistere alla nuova stagione di Casa a Prima Vista, il popolare show in onda su Real Time. Da quello che è stato pubblicato sui social, i fan sono venuti a conoscenza che sia il team romano sia quello milanese sono già al lavoro per costruire le nuove puntate. E non mancheranno nuovissime ed entusiasmanti sorprese.

Intanto gli agenti immobiliari più famosi d'Italia intrattengono i loro fan sui social. C'è chi - come Ida di Filippo e Marianna D'Amico - si è mostrato fin da subito in grande sintonia anche fuori dal set di Casa a Prima Vista. E c'è anche chi ha colto l'occasione per dare qualche piccolo consiglio a chi è alla disperata ricerca di un appartamento. In questo senso, Corrado Sassu non ha rivali. Ma le sorprese non finiscono qui.

"La richiesta più strana che ho mai ricevuto": Gianluca Torre lascia senza parole | Video

Corrado Sassu, insieme a Blasco Pulieri, ha pubblicato un video su Instagram nel quale ha svelato una grande novità per il 2025. "Perché facciamo questo video? Perché dovete sapere che io e il signore qui accanto abbiamo deciso di creare un podcast - hanno annunciato i due agenti immobiliari -. O meglio apriremo un nostro canale Youtube, dove risponderemo a tutte le vostre domande. Ma anche dubbi, perplessità, incertezze... dilemmi esistenziali. Su quale tema? Beh, sull'immobiliare. Quindi qui sotto scriveteci nei commenti scrivete tutto quello che vi arrovella il cervello sull'immobiliare. Ditelo a Corrado e a Blasco. E faremo delle puntate sul nostro canale Youtube dove cerchiamo di rispondervi".