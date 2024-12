David Parenzo, il video che lo fai impazzire: "Adesso querelo"

Claudio Brigliadori 29 dicembre 2024 a

«Auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Noi ci rivediamo martedì 7 gennaio e vi lascio con questa cosa ignobile fatta dall’intelligenza artificiale». David Parenzo a L’aria che tira su La7 saluta tutti con un video decisamente particolare.

Si parte con un Parenzo vagamente ringiovanito, sorridente, con kitschissimo cappello peloso e corna di alce. L’immagine, piuttosto imbarazzante, sfuma e si sovrappone a un’altra ancora più sorprendente ma dal punto di vista politico. David e Giorgia Meloni seduti sul divano l’uno accanto all’altra: si voltano, si avvicinano, si baciano dolcemente. Insomma, tra il sinistrissimo conduttore e la premier di centrodestra pare scoppiato un amore bruciante, non solo intellettuale.

«Guarda che roba, manda a tutto schermo», bofonchia il padrone di casa. Forse per rispetto istituzionale, dopo la leader di Fratelli d’Italia il Parenzo artificiale bacia sulle labbra pure Mario Draghi, ex presidente del Consiglio che al posto del bazooka sfodera un tradizionale jumper, il maglione natalizio. «Pazzesco», mormora ancora David, che poi ritrova se stesso avvinghiato a Putin. «Lascia, lascia a tutto schermo, querelo per molto meno», avverte a un certo punto la regia. Per fare pari e patta, dopo lo Zar tocca a Donald Trump assai lieto di scambiarsi affettuosi auguri con il democraticissimo co-conduttore de La Zanzara (e immaginiamo un Cruciani, lui sì trumpiano di ferro, ridersela sotto i baffi e dietro gli occhiali da sole d’ordinanza).

Seguono altri languide effusioni con il nordcoreano Kim Jong-un ed Elon Musk ma pure con il super-speculatore Soros, finanziatore dei progressisti globali. Alla fine, il Parenzo made in IA saluta con la manina e quello vero, in carne e ossa, dagli studi di La7 interviene: «Auguri a tutti! Querelo, querelo, linea al tg».