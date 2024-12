Affari Tuoi, la rivolta contro Alessandro: "Mental coach? Cambia lavoro". De Martino in imbarazzo

28 dicembre 2024 a

a

a

Sabato 28 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E per l'occasione ha giocato Alessandro in rappresentanza della Regione Veneto, in quanto proviene dalla provincia di Verona. "Ohhhh, finalmente stasera gioca Alessandro alias 'Beautiful', alias 'Vacanze di Natale', alias 'Il mio cantante preferito'. Guardate che bello", ha esclamato lo showman campano. Alessandro di professione è un responsabile commerciale. Ma si diverte anche a fare il mental coach, l'istruttore di tennis e a fare il personal trainer. E, soprattutto, mezzo cantante. Il concorrente ha deciso di giocare con il pacco numero 20, insieme a sua figlia Francesca.

Ma purtroppo per lui, Alessandro non ha disputato una buona partita. Anzi. Il concorrente si è fatto immediatamente scappare il pacco con 300mila euro. E i telespettatori sono rimasti molto delusi dalla sua prestazione. Alcuni gridano alla sfortuna, altri alla sua scarsa capacità di intuito. "Un mental coach che non capisce i numeri nè la strategia del dottore... Alessandro cambia lavoro, ascolta me...", ha sentenziato Agata su X. "Non avevo mezzo dubbio. Basta metterli alla prova gli allenatori mentali", il commento di Luca.

Affari tuoi, mamma Marina "sui cog***i anche al regista": insulti durante i titoli di coda

In effetti, in tanti hanno accusato Alessandro di non essere all'altezza di uno dei suoi lavori secondari. In molti ritengono che, vista la partita disputata ad Affari Tuoi, non sia in grado di fare il mental coach. "Quindi il mental coach sta perdendo tutto il perdibile che si riduce in una pessima figura delle sue doti", ha tuonato Matteo. Più severo, invece, il giudizio di Gianluca: "Una delle partite più brutte di Affari Tuoi. Ha sbagliato tutto". "Partita terrificante", ha replicato Alice.