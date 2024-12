Affari tuoi, "mi vergognerei fossi in lui": il pacchista Roberto travolto dagli insulti dopo i titoli di coda

29 dicembre 2024 a

"Io ci credo in questa partita", dice a un certo punto Stefano De Martino a metà puntata di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1. La situazione per il concorrente Alessandro dal Veneto, soprannominato Beautiful e accompagnato in studio dalla figlia Francesca, altrettanto bella, stanno andando di male in peggio. Le prime due chiamate sono state da record, sì, ma negativo: primi due pacchi e bruciati in serie 300mila e 200mila euro.

"La peggior partita dell'anno, probabilmente, anche perché Ridge ha sempre pescato pacchi sostanziosi... peccato", commenta in tempo reale su X un telespettatore. Ed è in quel momento che l'attenzione di tutti si sposta su Rob, il pacchista della Puglia. "Andiamo sul 16", annuncia Alessandro puntando il dito sul folkloristico Roberto Gambacorta. Dal taglio di capelli (un mullet con caschetto davanti e capelli lunghi fino alle spalle dietro) al look, con vistosi occhialoni da vista, baffetti appena accennati e gilet blu elettrico: tutto sembra contribuire a creare un "personaggio". E infatti in tanti utenti su X lo criticano ferocemente.

"A me verrebbe da vergognarmi andare vestito così! - scrive uno spettatore sull'ex Twitter, tra i tanti sarcastici -. Peggio però è la produzione che l'ha preso, per destare la curiosità del pubblico e fare ascolti altrimenti non ci sarebbero spiegazioni perché la Puglia ha passato il provino".

Scegliamo una replica a caso: "Mi fanno sorridere quelli che guardano Affari tuoi solo per criticare il programma e la gente che lo guarda... Ora non vorrei dire, ma il telecomando è un invenzione straordinaria... usatelo e non rompete i cog***ni... E sono stata anche moderata". Severa ma giusta.