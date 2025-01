Sanremo 2025, "chi affiancherà Conti": spunta un nome clamoroso

03 gennaio 2025 a

Chi saranno i co-conduttori del festival di Sanremo 2025, in programma dall'11 al 15 febbraio? Le trattative per scegliere chi salirà sul palco dell'Ariston insieme al conduttore e direttore artistico Carlo Conti sarebbero ancora in corso. Tra i nomi più accreditati, come anticipato da Dagospia, ci sarebbero quelli di Mahmood e Geppi Cucciari, anche se quest'ultima ha già smentito le voci, spiegando di non essere stata contattata da Conti. Per quanto riguarda Mahmood, il cantante è stato scoperto proprio dal conduttore, che lo ha seguito fin da giovane nel concorso Area Sanremo, quando trionfò nel 2015.

Uno dei nomi papabili più gettonati, quello di Annalisa, non troverebbe invece nessuna conferma, stando a quanto risulta a LaPresse. Nei giorni scorsi, inoltre, il conduttore della kermesse musicale ha fatto sapere che avrà un ospite fisso quest'anno. Si tratta di Selvaggia Lucarelli, firma del Fatto Quotidiano e giudice di Ballando con le Stelle. Il suo compito sarà quello di commentare a caldo le serate. Una scelta, questa, che porterà sicuramente a diversi spunti di discussione. Sui co-conduttori, invece, lo stesso Conti ha ammesso di essere ancora in alto mare, non avendo trovato i volti che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston.

Trenta gli artisti in gara. E un ritmo serratissimo. Conti, pur assicurando la presenza di ospiti e momenti extra, ha spiegato che "al massimo andremo avanti fino all’una: la pubblicità è stata venduta fino a quell’ora. Ma cercherò di finire a un orario decente per passare la linea ad Alessandro Cattelan (che conduce il DopoFestival, ndr)".