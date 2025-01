Affari Tuoi, tam tam impazzito per fare il botto: "Stasera gioca Valentina con la lotteria"

06 gennaio 2025 a

Ieri, domenica 5 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E come sempre non sono mancate le risate. In particolare, in studio, è andato in scena uno momento di corteggiamento tra uno spettatore e una pacchista. Valentina, così si chiama la ragazza, è una ragazza stupenda che è entrata a far parte della squadra di Affari Tuoi. Il ragazzo, invece, è uno dei tanti che è rimasto abbagliato dalla sua bellezza. De Martino, accortosi di questo dettaglio curioso, si è recato subito sugli spalti e ha avvicinato il microfono allo spettatore. Lui ha esclamato: "Valentina, senti secondo me c'hai venti". Questo commento ha scatenato la risata in studio. Stefano De Martino, per esempio, non è riuscito a contenere la sua gioia. "Oddio, oddio", ha commentato, tenendosi il costato dolorante dalle troppe risate.

Tra i due c'è sempre stato un certo feeling. Tanto da indurre lo stesso De Martino a lanciare una proposta allettante: "Valentina, se vuoi ti sposo qui ad Affari Tuoi". "Qui superiamo i baci perugina e le frasi di Prevert", ha commentato Edoardo su X.

In effetti, tantissimi telespettatori hanno notato che nell'edizione di quest'anno di Affari tuoi sovente hanno giocato come concorrenti o pacchiste delle splendide ragazze. E c'è anche chi ha richiesto a gran voce la presenza dei maschietti. Ma Valentina, tra le tante donzelle presenti nello studio di Rai 1, spicca per delicatezza e bellezza. Tanto da indurre qualcuno a pensare che nella puntata in cui si sveleranno i vincitori della lotteria, sarà proprio lei la concorrente. "Sicuro domani gioca Valentina - ha scritto Simon su X -. Per fare il botto di ascolti con tutti gli allupati".