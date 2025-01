Affari Tuoi, caos per la fiorentina da 1 kg: gli animalisti sbroccano contro Stefano De Martino

08 gennaio 2025 a

Ieri, martedì 7 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E per l'occasione ha giocato con il pacco numero 10 Greta, geologa toscana in rappresentanza della Regione Toscana. Ma più che della ragazza, sui social si è tanto discusso di una novità introdotta proprio dallo showman napoletano. Di che si tratta?

Ebbene, Stefano De Martino ha deciso di sostituire i biglietti della lotteria con una specialità culinaria tipica di ogni regione. E, dato che la concorrente è originaria della Toscana, si è pensato bene di mettere in palio una fiorentina di 1 Kg. La succulente bistecca è stata portata in studio niente poco di meno che da Thanat. Il ragazzo di origine asiatica si è presentato vestito da cameriere, tra le risate del pubblico.

L'introduzione della bistecca in studio ha diviso i telespettatori. C'è infatti chi ha considerato geniale la nuova trovata di Stefano De Martino. "Ma che è questa fiorentina lì davanti? Oddio, Affari Tuoi sta diventando piano piano un programma di Bonolis, nooooooo", ha scritto un utente su X. Ma c'è anche chi non si è fatto scrupoli a lanciare un pesante attacco contro il conduttore. "L’idea della fiorentina è pessima. Io che sono vegetariana te la tiro dietro", "Vergognoso mettere animali morti in trasmissione".