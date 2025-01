Marinelli Mussolini, "frittatona e rutto democratico": travolto dagli insulti dopo la fiction

11 gennaio 2025 a

Dura la vita di Luca Marinelli. L'attore romano negli ultimi giorni ha imperversato con le sue lacrime di coccodrillo per aver interpretato Benito Mussolini nell'attesa fiction Sky M - Il Figlio del Secolo, tratta dalla trilogia di Antonio Scurati. Una prova che ha definito "devastante", tanto da rischiare di compromettere pure il rapporto con la nonna fervida antifascista.

Lamenti che sanno tanto di furbo battage pubblicitario e che su X, non a caso, hanno raccolto parecchi sfottò venerdì sera, durante la diretta delle prime due puntate della miniserie.

I giudizi per così dire "tecnici" sul lavoro del regista inglese Joe Wright sono discordanti, diciamo 50 e 50: un pastiche molto pop, non proprio accuratissimo dal punto di vista storico e filologico ma sicuramente riuscito in alcune scene e trovate.

A non convincere appieno però è proprio il (bravo) interprete, giudicato da molti un po' troppo caricaturale nella sua volontà di tratteggiare un Mussolini più uomo che Duce, a volte più macchiettistico che grottesco. Ma soprattutto, come detto, Marinelli paga dazio proprio per quella sorta di pentimento un po' peloso.

"Finalmente questa sera mi unirò ai patimenti di M. Frittatona di cipolle, birra familiare gelata, espressione sdegnata d'ordinanza e rutto democratico", scrive un utente rilanciando l'hashtag #OssessioneDuce coniato da Libero in occasione della nostra diretta social. Ma presto arrivano le prime, fragorose stroncature: "Troppa pubblicità! Tutto fumo e niente arrosto", "Mussolini doppiato da Gianni Morandi", "Luca Marinelli ha interpretato il ladro il drogato il delinquente lo spacciatore. Però per interpretare Mussolini sì è lavato la coscienza dopo essersi intascato l’assegno", "Marinelli, e prendere il compenso è stato doloroso? Se Dante scrivesse oggi la Divina Commedia, riserverebbe senz'altro un girone infernale agli ipocriti della sinistra!". E ancora: "Marinelli ha fatto una caricatura comica di una figura storica. Comunque la si pensi su Mussolini la serie è deludente, e l'interpretazione per la quale l'attore si è tanto crucciato è livello Bagaglino, quando si facevano le imitazioni dei politici".

Qualcuno getta subito la spugna: "Abbiamo guardato M. per 10 minuti. Non ci è piaciuto. Per noi la serie finisce qui". Altri citano ancora Fantozzi: "Posso dirlo? M - Il figlio del Secolo è una CAG***TA PAZZESCA! I film della Marvel sono molto più originali e meno caricaturali il che è tutto dire". La sentenza, insomma, comincia ad assumere i contorni di una condanna artistica: "Ho visto la prima puntata e parte della seconda. Per me una interpretazione INGUARDABILE, personaggi RIDICOLIZZATI a forza, racconto con presunzione teatrale ma patetica, nonché una Rachele dipinta come una pazza. Malfatto e insipiente".