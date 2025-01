Affari Tuoi, bufera su Sara: "Solo con il reggiseno". Come si è presentata in studio

11 gennaio 2025 a

Sabato 11 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare la nuova concorrente, lo showman napoletano ha dato il benvenuto al sostituto di Valentina, in rappresentanza della Regione Lazio. Si chiama Enrico e proviene da Latina. Per l'occasione, invece, ha giocato Sara da Chieti. Nella vita è un'impiegata in un negozio di articoli sportivi ed è mamma di Samuele, un bimbo di sette mesi. Il papà è Mattia, il suo datore di lavoro.

Sara è una bellissima ragazza: bionda, slanciata e con uno stile alla moda. In particolare, una giacca - senza un top -che ha indossato ad Affari tuoi ha scatenato l'indignazione dei telespettatori, che si sono fiondati su X per commentare. "La concorrente sotto la giacca un top poteva metterlo", ha commentato Zia Yetta su X. "Chi non si presenta così in reggiseno e nient'altro sotto la giacca", il messaggio di Paolo.

Ma c'è anche chi vorrebbe vedere più concorrenti maschi in gara ad Affari Tuoi. "Si però anche un concorrente maschio non guasterebbe eh", ha commentato un utente su X. Anche se con la new entry sembra che qualcosa si stia muovendo: "Finalmente un po’ di new entry uomini".

