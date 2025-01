Affari Tuoi, Andrea criticato da De Martino: "Sai cosa mi sembri...", cala il gelo in studio

14 gennaio 2025 a

a

a

Ad Affari Tuoi è la serata di Andrea, il concorrente della Valle d'Aosta. Nella puntata andata in onda lunedì 13 gennaio, Stefano De Martino si trova davanti un ragazzo umile che sa pacco dopo pacco come mettere in difficoltà il dottore. Infatti il concorrente della Valle d'Aosta ha resistito fino alla fine alle sirene del dottore rifiutando diverse offerte, anche generose. Ma di fatto i pacchi blu sono volati via presto portandosi poi dietro in modo inevitabile quelli rossi. Quando in gioco sono rimasti solo due pacchi blu e quello rosso da 300.000 euro, Andrea vacilla e così, proprio all'ultimissimo tiro decide di accettare l'offerta del dottore portandosi a casa una cifra considerevole: 30.000 euro. A questo punto tutto torna: Andrea apre il suo pacco e si trova tra le mani un blu.

E sui social in tanti, soprattutto su X, hanno sottolineato la bravura di Andrea ma soprattutto la sua umiltà e la capacità di creare un feeling particolare non solo con Stefano De Martino, ma con tutti gli altri pacchisti. E questa bella serata ha avuto solo un piccolo momento di gelo, proprio in avvio di serata quando Stefano De Martino ha scherzato sulla professione di Andrea, contadino: "Questa sera sei venuto qui vestito di viola, mi sembri una delle tue melanzane". Sorriso a denti stretti di Andrea. Ma va detto che il look non era certo dei migliori...