Casa a Prima Vista, Corrado Sassu fa impazzire i telespettatori: "Vi porto nel backstage"

Manca sempre meno all'inizio della quarta stagione di Casa a Prima Vista, il popolare reality show in onda su Real Time. Corrado Sassu, Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Marianna D'Amico sono già al lavoro per garantire ai telespettatori puntate ricche di colpi di scena. Le riprese sono tutt'ora in corso e la data di messa in onda dovrebbe coincidere con l'inizio del prossimo mese. Intanto Corrado Sassu ha voluto regalare una piccola chicca ai suoi follower su Instagram.

L'agente immobiliare facente parte della squadra di Roma ha postato un video su Instagram dove ha spoilerato alcuni dettagli curiosi del set di Casa a Prima Vista. Un piccolo spoiler che sicuramente farà impazzire i telespettatori.

"Segnatevi questa data". Casa a Prima Vista, quando inizia la quarta stagione

"Un po' di backstage degli studi di Casa a Prima vista - ha esordito così Corrado Sassu -. Qui c'è tutta la produzione: fanno cose, progettano cose. Fanno finta di lavorare. Qui c'è la zona divanetti dove vedete gli acquirenti che scelgono la casa. Poi ci sono i camerini dove ci cambiamo. Guardate dove vi porto. Guardate, guardate quante telecamere. Autrici che parlano su cosa dovremo dire. E poi c'è lui, il tavolo magico. Qui c'è tutta la parte dello studio. Fa strano vederlo così eh? Ci sono puntate 8 telecamere. La regia, con tutti gli schermi che controllano che audio e video siano ok. E questo è quanto. Ve l'aspettavate di vederlo così?".