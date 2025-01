Affari Tuoi, Enrico e la moglie massacrati dopo la puntata per un gesto: "Non hanno capito niente"

17 gennaio 2025 a

Nuova puntata, nuove emozioni. Affari Tuoi, nella puntata di venerdì 17 gennaio, vede giocare Enrico. È lui, il concorrente del Lazio, a sfidare su Rai 1 il dottore affiancato dalla moglie Barbara. Fortunati ai primi tiri, la loro partita vede subito scartare 4 pacchi blu e 2 soli rossi, ossia 10.000 e 75.000, conservando i tre premi più alti nel tabellone. La palla a quel punto passa al Dottore che per prima cosa chiede a Michele cosa preferisce tra offerta e cambio e il concorrente risponde offerta. Detto fatto: 38.000 euro, una cifra importante, ma Enrico rifiuta, con Barbara che trita l’assegno da 38.000 euro. La partita prosegue e nei 3 tiri successivi la coppia dal Lazio trova: 1 kg di porchetta, 0 euro e 50.000. Nuova telefonata del dottore, che offre il cambio vedendo la coppia rifiutare. Si va avanti, nei tre pacchi successivi i due concorrenti dal Lazio trovano i 5 euro, i 300.000 euro e 30.000 euro.

Di nuovo, un'altra offerta: 28.000 euro. Enrico e Barbara rifiutano ancora e vanno avanti. Nel tiro successivo i concorrenti provenienti dal Lazio trovano i 100.000 euro. Tocca al Dottore che per un tiro offre ancora una volta il cambio: Enrico si consulta con la moglie e insieme decidono di cambiare il loro pacco, scegliendo il 7. Marito e moglie proseguono la partita chiamando subito il 19, quello che era il loro pacco prima del cambio: in quel pacco c’erano i 100 euro. Tocca nuovamente alla telefonata del Dottore che per un tiro offre 20.000 euro. La coppia per un altro tiro rifiuta l’offerta e decide di andare avanti: scelgono il 4, le Marche, e trovano i 5.000 euro. Nel tiro successivo i due concorrenti del Lazio scelgono l’11, la Campania, trovando i 200 euro. Altro cambio da loro rifiutato. Sul finire della partita Enrico e la consorte rimangono con due pacchi: 500 euro e 15.000 euro. Risultato? Un epilogo alquanto sfortunato: nel loro pacco ci sono i 500 euro.

Quanto basta a scatenare le reazioni del pubblico. Su X si legge: "E proprio stasera che il dottore li voleva aiutare con il secondo cambio non hanno capito niente..purtroppo molta gente va ad affari tuoi sperando nel colpaccio...e poi giocano male, e non capiscono che devono valutare sempre ogni offerta e cambio...", "Io davvero vivendo ogni sera come se fossi una concorrente di affari tuoi perché ho appena detto "oh no ho rifiutato quei 28mila di prima adesso non me li rioffre più",