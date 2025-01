Fabio Fazio e l'intervista al Papa: "La sfuriata di Francesco davanti a questa domanda", retroscena bomba

18 gennaio 2025 a

a

a

Un giallo in Vaticano, con dettagli imbarazzanti che riguardano anche Fabio Fazio. Domani sera andrà in onda un'altra intervista di Papa Francesco a Che tempo che fa, sul canale Nove. Registrata, ma il punto non è questo. Secondo un piccante retroscena di Dagospia, pare che il Pontefice non l'abbia presa benissimo.

La questione si intreccia, spiega Dago, alla pubblicazione di Spera, che Mondadori ha presentato come la prima autobiografia di un Papa nella storia. "I meglio informati raccontano che dal secondo piano di casa Santa Marta le urla si sentivano quasi fino alla reception. Qualcuno aveva provveduto a stampare e lasciare sulla scrivania del Papa il comunicato stampa", scrive Dago. Bergoglio non avrebbe apprezzato in particolare questo passaggio: "Se in libri-intervista o testi a due voci con giornalisti – da El Jesuita, redatto quando Jorge Mario Bergoglio era cardinale di Buenos Aires, a Let us Dream, da Life a El sucesor – Francesco aveva fatto riferimento altre volte a episodi biografici, spesso in chiave di esortazione, Spera è invece un autentico memoir, il primo di un Papa in carica: il racconto di una vita, tutta intera, in prima persona e con un'unica voce". In realtà, il libro sarebbe solo uno dei tanti memoir pubblicati durante questo pontificato. Ma il punto è un altro.

"Sembra che la manina che abbia cucinato questa ennesima minestra riscaldata alle spalle di Papa Francesco si sia preoccupata di far concedere dal Pontefice l'ennesima intervista a Fabio Fazio - prosegue Dagospia -. Voci vaticane assicurano che quando giovedì sera il Papa ha preso visione delle domande concordate tra il conduttore televisivo e i 'cervelli' del Dicastero della Comunicazione è partita un'altra sua sfuriata non appena ha visto la domanda che dovrebbe riguardare Spera. La domanda è: se, nonostante tutto, domenica sera (l'intervista verrà registrata nel pomeriggio e poi venduta come 'diretta') Fazio farà la domanda sul libro (si dice, su richiesta della Mondadori) Papa Francesco resterà calmo e farà finta di niente? In Vaticano c'è chi scommette di no". Preparate i popcorn.