Sanremo 2025, tam tam impazzito: "Ecco la carta coperta di Conti", chi è il big di Mediaset all'Ariston

Sanremo 2025 si avvicina. Il Festival prmai è alle porte. Come è noto sappiamo quasi tutto della prossima edizione. I cantanti in gara e parte dei co-conduttori di Carlo Conti. Ma di fatto se della seconda, terza, quarta e quinta serata lo scheletro dello show è chiaro, è ancora mistero fitto per la prima serata della kermesse. Chi ci sarà accanto a Carlo Conti? Il conduttore ha affermato che sta cercando di convincere due "grandi amici" a partecipare e ad affiancarlo nella conduzione.

E così un'indiscrezione delle ultime ore ha scatenato un vero e proprio tam tam anche sui social. Dagospia rivela che "il patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset sbarca a “Sanremo 2025”. È Gerry Scotti la prima carta coperta di Carlo Conti: il volto di Canale 5 sarà il co-conduttore della prima serata in onda martedì 11 febbraio". Resta dunque in sospeso il secondo nome. In tanti pensavano a Pieraccioni e Panariello, sotirci amici di Conti, ma a quanto pare le cose non stanno così. Del resto era stato proprio Conti a portare un'altra big di Mediaset sul palco dell'Ariston: Maria De Filippi. La storia si ripeterà? Staremo a vedere, ormai manca davvero poco, si comincia martedì 11 febbraio.