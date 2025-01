L'eredità, Simonetta sbaglia. "Praticamente fot***", caos dopo i titoli di coda

19 gennaio 2025 a

"Vabbè ormai la Ghigliottina è indigeribile, autori insopportabili". Malumore di prassi tra i telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Dopo i classici "100 secondi", è Simonetta ad approdare alla prova finale con in ballo 165mila euro, montepremi ricco che però a forza di errori e dimezzamenti scende fino a poco più di 10mila euro.

"Passare, Letto, Salute, Mani, Invisibile - elenca le cinque parole-indizio un telespettatore, su X -. Provo con Coperta". Altri azzardano "Ferro" o "Segno" ma la risposta è un'altra: "Nemico".

"Praticamente se uno non ha visto il film di Julia Roberts è fot***to!", ironizza un altro appassionato. La citazione è infatti di A letto con il nemico, "Un film che non dimenticherò mai e che non vorrei mai vivere", chiosa uno spettatore. "A parte A letto con il nemico le altre sono molto forzate", "Certo! Battere a letto, nun fa 'na piega".

E tra tanti che si lamentano, commentando in tempo reale la puntata (registrata) appena andata in onda, c'è anche chi nota un difetto ricorrente, puntata dopo puntata: "Possibile che dopo tanti anni ancora i concorrenti non sappiano che la parola non è (quasi) mai un verbo?".