Affari tuoi, Sara e Simone travolti dagli insulti dopo la puntata: "Lascialo", "Scor***o"

"Comunque posso dire che i concorrenti migliori non vincono mai niente?". Grande delusione tra i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In studio gioca Sara del Friuli Venezia Giulia da Trieste, che poche ore prima, da pacchista, era arrossita quando il conduttore le si era avvicinato: "Ti avvicini, ti avvicini e io mi emoziono. Ma cosa ti avvicini a fare?", l'aveva rimbrottato costringendo De Martino a "scappare" letteralmente dall'altro lato della sala.

Stavolta tocca a lei, accompagnata dal fidanzato Simone, e finisce malissimo. La coppia torna a casa con 0 euro e "una grappa", il premio di consolazione (si fa per dire) nel pacco che prima dell'Epifania conteneva il biglietto della Lotteria Italia da 5 euro.

"Hanno vinto la grappa e la regione fortunata era il Veneto… POETIC CINEMA", scrive in tempo reale un appassionato su X. "NO VABBÈ chi poteva avere la Grappa se non il Friuli???", "Adesso si sbronzano... Siiii con la grappa... Mandi mandi...". Su Sara e Simone però piovono critiche e sberleffi, anche feroci.

"Ha giocato praticamente lui al suo posto", "Comunque questa concorrente e il fidanzato non piacciono molto neanche a Stefano... ahahahah... e si è proprio visto...", "Non solo ha praticamente giocato solo lui ma le ha pure dato consigli di mer***a. Sara lascialo", "Mi spiace per lei, il suo più grande errore è stato quello di portarsi nel gioco il compagno e non un altro familiare", "Mi spiace povera, c’è rimasta malissimo", "In pratica ha fatto tutto lui io l'avrei mollato lì e me ne sarei andata", "Rifiuta varie volte 35.000 euro, cambia avendo blu e becca altro blu, regione fortunata fallita... A volte bisogna accontentarsi, chi troppo vuole nulla stringe!". "Ecco qui... lo dicevo io che non avrebbe vinto una fava... fare la diva non gli è giovato per nulla... E il sorriso è scomparso...", "Ripigliate sto scorfano e portatelo a casa". E dire che qualcuno li ha addirittura ribattezzati sosia di Al Bano e Romina Power...

"Se giocassi a un gioco del genere - conclude con saggezza un fan - accetterei le offerte del dottore a prescindere per non tornare a casa a mani vuote, rosicherei meno così che sapendo di avere 100mila o più nel pacco. Chi troppo vuole nulla stringe".