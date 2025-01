Sanremo 2025, la richiesta negata a Giorgia: "Mi hanno riso in faccia"

23 gennaio 2025 a

Giorgia di nuovo a Sanremo. Dopo due anni dalla sua ultima partecipazione, la cantante sarà in gara con un brano - "La cura per me" - scritto da Blanco e Michelangelo. Eppure - assicura - "Sanremo non era nei programmi, soprattutto dopo il periodo intenso, X Factor, il doppiaggio per la Disney di Oceania 2, il brano per Ferzan Özpetek su Diamanti, a 22 anni da 'Gocce di memoria'. Poi però è arrivata la canzone che, dal primissimo ascolto mi ha emozionata come non accadeva da tempo ed è stato un po’ come avere ritrovato la scintilla che credevo di avere perso".

Il ritorno non è comunque esente da emozioni: "Da una parte c’è poesia, dall’altra una grossa ansia. Mi porto dietro la responsabilità di quello che è già stato fatto. Andare a fare il Festival non è mai una cosa leggera, nonostante l'esperienza". E nonostante l'ormai conclamata esperienza, Giorgia non boccia l'auto-tune. Il software per la manipolazione della voce entra infatti all'Ariston: "Ma finalmente! Lo vorrei anch’io, ma mi hanno riso in faccia sia Slait (il suo nuovo producer, ndr) che il fonico. Non ci vedo niente di male sull’auto-tune".

E alla domanda su chi vincerà Sanremo, Giorgia si sbilancia. La sua però più che una previsione è un augurio: "Ma che vinca un pischello o una pischella! Io arrivai prima nel 1995, quando in gara c'erano Gianni Morandi e Fiorello. Accadono cose imprevedibili al Festival".