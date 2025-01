Leonardo Pieraccioni scatenato: "Ah, Gerry Scotti sarebbe un amico?"

23 gennaio 2025 a

Si fa un gran parlare del video di Leonardo Pieracconi, il "grande escluso" da Sanremo 2025, la kermesse dell'Ariston a via tra meno di un mese. E sul palco dell'Ariston non ci sarà spazio per Pieraccioni, da sempre legatissimo a Carlo Conti.

Ma non solo. Proprio Conti nei giorni scorsi aveva fatto immaginare che per l'attore e regista toscano ci sarebbe stato uno spazio a Sanremo: "Ci saranno alcuni amici", aveva spiegato riferendosi a chi lo avrebbe accompagnato nel corso della prima serata del Festival. Dunque, in molti hanno pensato a Pieraccioni e a Giorgio Panariello, altro amico di vecchia data.

E invece no: sul palco dell'Ariston, per la prima di Sanremo 2025, ci saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti. Dopo l'annuncio, ecco il video pubblicato da Pieraccioni sul suo profilo Instagra. Una clip in cui, con ironia bonaria, l'attore punge Carlo Conti.

"Amici, amici. Poi il nerino...". Sanremo, clamoroso Pieraccioni: il siluro contro Carlo Conti

"No, ma va bene. Ho visto i presentatori del nerino", che sarebbe proprio Conti. "Diceva che per la sera avrebbe chiamato gli amici, poi si scopre che gli amici sono Antonella Clerici e Gerry Scotti. No, ma va bene. Però quando non avevi il doposole a 22 anni, te lo portammo io e Giorgino", il riferimento è a Panariello. "E adesso? Gira la ruota, la-la", conclude canticchiando il video. Un Pieraccioni come sempre esplosivo.