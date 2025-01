Affari Tuoi, pioggia di insulti su Alessia un minuto dopo la fine della puntata: "Che te piangi, mi stai sulle p..."

23 gennaio 2025 a

Ad Affari Tuoi è la serata tragica e poi trionfale di Alessia, la concorrente siciliana che nella puntata andata in onda giovedì 23 gennaio delude tutte le aspettative di Stefano De Martino. L'inizio è un massacro: pacco dopo pacco vengono fatti fuori tutti i rossi pesanti, via i 300.000 euro insieme ai 200.000, poi i 50.000 e anche i 100.000. Insomma ad Alessia non resta che attendere la Regione Fortunata. Di fatto viene rifiutata un'offerta misera da 6.000 euro dal dottore e la concorrente deve aspettare la fine di questo stillicidio per porre fine alle sue sofferenze. E così tra un pacco e l'altro la faccenda finisce alla regione fortunata che però di fortunata ha ben poco.

La Puglia prima tradisce, poi invece la Toscana fa esultare Alessia che torna nella sua Barcellona Pozzo di Gotto con 50.000 euro. E su X qualcuno si è accanito però su qualche lacrimuccia che è caduta giù dal volto della concorrente: "Ma che te piagni...", tuona un telespettatore con un pizzico di veleno. Alessia aveva un braccialetto con un cornetto portafortuna con l'anno 2024. A quanto pare la fortuna non è affatto finita e l'anno si è aperto col botto con questo trionfo ad Affari Tuoi. Infine c'è chi su X si è sfogato: "Hanno fatto una partita di m... e si sono portati a casa 50.000 euro". "Quando vincono, con questo c..., quelli che mi stanno sulle palle e poi penso a quelli che mi stavano simpatici con zero euro o con molto meno mi irrito", il commento più duro.