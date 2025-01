Fuori dal coro, occupa casa con un cane. "E forse ci metto gli immigrati"

Claudio Brigliadori 24 gennaio 2025 a

Nel “bestiario” dei ladri di casa di Fuori dal coro, dossier che vanta ormai una ampia letteratura nel programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano, ci mancava il cane abusivo. L’inviata Viviana D’Introno telefona a una signora che ha occupato la casa della signora Vagnoni. Il bello è che non ci vive nemmeno: al suo posto ha piazzato un dobermann piuttosto minaccioso, chiudendo il cancello con un catenaccio.

«Io non libero nulla, perché per me può stare chiusa pure 10 anni», scandisce bene le parole l’occupante per interposto animale. «Ma perché non le paga l’affitto?», chiede la giornalista. «Perché dopo quello che mi ha fatto per me può morire. Di fame- si corregge in extremis l’abusiva -. Lei e tutta la sua prole». «Ma perché ora l’ha chiusa e ci ha lasciato il cane?». E qui l’intervista prende una piega surreale: «Perché sta bene così, non può entrare la Vagnoni, c’è il cane e non può entrare la Vagnoni. Se vuole ci metto pure qualche extracomunitario così la signora poi è più contenta, che ce l’ha contro gli extracomunitari così le metto qualche extracomunitario».

C’è poi il caso di Estefany Beatriz Polanco, altra abusiva che occupa l’abitazione di Maria Teresa senza pagale un euro d’affitto, da 2 anni. E con la giornalista di Fuori dal coro finge pure di essere un’altra persona. La puntata in molti avrà provocato un certo bruciore di stomaco.

Si passa dal ladro di casa che per inciso è il dentista del Paese e si arriva, per concludere in gloria, al calvario di Vincenzo: pur di cacciare da un suo locale l’abusivo che ha gli deve anche la bella cifra di 40mila euro, l’uomo di è detto disposto a cancellare tutto il debito. Risposta: niente da fare. Anzi, è Vincenzo che deve sborsare altri 30mila euro.