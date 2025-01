Francesca Senette, parole inquietanti su Emilio Fede: "Come sta, cosa avrebbe meritato"

29 gennaio 2025 a

Torna a raccontarsi Francesca Senette, ospite del programma La volta buona, il format in onda su Rai 1 e condotto da Caterina Balivo. La Senette ha condiviso e rievocato le tappe più significative della sua carriera e della sua vita dopo l’addio alla televisione. L’ex giornalista ha ripercorso i suoi anni sul piccolo schermo, soffermandosi su momenti cruciali che hanno segnato la sua crescita professionale e personale.

Tra i ricordi, spicca il suo rapporto lavorativo con Emilio Fede, che considera una figura centrale per la sua svolta professionale: "Era ironico chiaramente, ma anche molto tagliente. Essere bersaglio della sua ironia diciamo che non era molto divertente. L’alchimia che si creò tra noi era dovuta alla mia capacità di prenderlo in giro al contrario". Senette poi ha speso parole di vicinanza per Fede, parole preoccupanti e riferite alle sue attuali condizioni: "Non sta bene, ha una certa età. Ha perso da poco la moglie e forse avrebbe meritato di chiudere la sua carriera in maniera differente", ha sottolineato con amarezza.

Francesca Senette ha poi parlato degli anni trascorsi in Rai, sottolineando quanto siano stati impegnativi e, a tratti, difficili: "Vivevo esclusivamente per il lavoro ed ero molto fragile, credevo poco in me stessa e con un’autostima bassissima. Ero troppo giovane, sono arrivata lì che avevo 24 anni mentre i miei colleghi erano tutti più grandi. Io studiavo tantissimo ma per gli altri non bastava, dovevo dimostrare quotidianamente di meritare quel posto e anche me ogni tanto venivano dei dubbi", ricorda con un pizzico di dolore.