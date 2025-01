Raffaello Tonon crolla in studio: "È così, scusatemi". Caterina Balivo lo 'soccorre'

30 gennaio 2025 a

Lontano dal piccolo schermo da tempo, Raffaello Tonon è tornato in tv ospite di Caterina Balivo. È la sua l'ultima intervista della puntata di giovedì 30 gennaio de La Volta Buona. Dall'essere opinionista, Tonon è diventato un oste in un ristorante di Cattolica. Di questo e di tanto altro ha parlato su Rai 1. "Ho toccato per la prima volta la morte con le man, era mio padre - ha spiegato ricordando il periodo terribile passato -. Per quasi un mese la chiamavo anche 10 volte al giorno per paura che potesse esserle successo qualcosa e io non potessi saperlo".

Solo col tempo l'ex volto tv è riuscito a gestire l'ansia: "Io mi definisco un depresso battagliero e mi sono imposto di fermarmi un po'. Adesso lavoro molto e ci sentiamo tanto via messaggio". Al solo pensiero che prima o poi dovrà dire addio alla madre, Tonon è scoppiato in una valle di lacrime: "Lei è l’unica persona che risponde al terzo squillo e a qualsiasi ora. Già... È così, scusatemi".

"Ma quali scuse", lo ha subito interrotto la conduttrice alzandosi e andando vicino all'ospite. Tra i due però c'è stata anche una lite in passato. A raccontarla è stata la stessa Balivo: "Ti ricordi quando a Detto Fatto mi arrabbiavo che facevi il tutor di bon ton e poi ti vedevo con i segni sulla pancia che dovevi farti la liposuzione gratis…L’ho trovata una caduta di stile". "Lì abbiamo avuto una lite assurda - ha confermato Tonon ridendo -. Avevi ragione perché dovevo farlo dopo, visto che sono ingrassato".