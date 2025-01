Amadeus, l'ultimo rovinoso flop di Chissà chi è: la disastrosa ultima puntata. E De Martino...

31 gennaio 2025 a

Stefano De Martino batte ancora una volta Amadeus. O meglio, l'ex direttore artistico del Festival di Sanremo - ora passato nelle mani di Carlo Conti - non riesce ancora a ingranare. Da quando è passato al Nove ed salito alla guida di Chissà chi è, non è riuscito a superare la soglia del 3% di share. Ieri, giovedì 30 gennaio, il suo programma ha registrato un dato molto negativo: 2,1% di ascolti e solo 389mila spettatori. E il suo programma era pure in prima serata.

Il suo principale competitor Stefano De Martino - con il successo di Affari Tuoi - sta registrando ogni sera dei successi clamorosi. Il dato sugli ascolti è clamoroso: 29,14% di share e ben 6,4 milioni di spettatori. "Spiace sinceramente per Ama, meno per i suoi adulatori che l’hanno consigliato male", ha commentato l'account Cinguetterai su X.

Osservando queste cifre è facile presumere che il nuovo programma di Amadeus non sia riuscito nella sua impresa, ovvero conquistare quella fascia del grande pubblico ancora fedele al primo canale della tv di stato. Il divario tra il suo programma e Affari Tuoi evidenzia un netto predominio dello show di Rai 1, lasciando aperti interrogativi sulle scelte editoriali e sulla capacità di attrarre spettatori in una fascia oraria così competitiva.