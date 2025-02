Verissimo, ricordate Ana Laura Ribas? Ecco cosa fa oggi l'ex Velina, roba da non credere

01 febbraio 2025 a

Ana Laura Ribas tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. L'ex Velina, da tempo lontana dal piccolo schermo, si racconta nella puntata in onda sabato 1 febbraio su Canale 5. Brasiliana classe 1966, Ana Laura ha alle spalle diversi spot televisivi da giovanissimi e nella sua città di origine. Arrivata in Italia, la si ricorda come ragazza "Bingo" di Telemike e subito dopo prende parte a sei puntate dell'edizione serale di Ok, il prezzo è giusto!. Successivamente lavora come "paperetta" nella prima e seconda stagione di Paperissima (1991-1992)[1] e come "velina" nell'edizione 1992 di Striscia la notizia su Canale 5.

Poi è la volta di Domenica In e della partecipazione nel film Vita Smeralda, uscito nel 2006, in cui interpreta se stessa. Mentre due anni prima, nel 2004, aveva partecipato all'Isola dei Famosi. Negli anni 2012-2013 prende poi parte a diverse trasmissioni delle reti Rai e Mediaset. Ecco allora la decisione di lasciare il mondo della tv. "Di recente - spiegava sulle colonne del Fatto Quotidiano - ho avuto contatti con Rai, Mediaset e Sky. Ho declinato perché il mio lavoro oggi è lontano dalla tv. Quando ho capito che questa tv non era più il mio mondo. I ruoli erano stati definiti: in dieci fanno i conduttori, tutti gli altri gli opinionisti. Ogni volta che tornavo a casa da un’ospitata ero tra il depresso e il triste. Un giorno, cinque o sei anni fa, ho detto: 'Basta, ho dato'. E mi sono ritirata".

Da più di 10 anni Ana Laura Ribas ha aperto un’agenzia di comunicazione e collabora principalmente con marchi del lusso e brand stranierei. "Ero davanti a un bivio: continuare a fare l’opinionista prezzemolina, perché per me sembrava non ci fossero altri ruoli, oppure inventarmi una nuova vita. La spinta me l’hanno data il mio compagno Marco Uzzo e un nostro amico, proprietario di un’agenzia di comunicazione. Hai molti contatti, perché non li sfrutti? E così ho fatto". Nel 2011 un fulmine a ciel sereno: il cancro alle ovaie. Una malattia che l'ha costretta a rimuovere l'intero utero.