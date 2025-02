C'è Posta per te, Al Bano spiana Giulia e Mariangela: "Tutte balle", gelo in studio

02 febbraio 2025 a

Mariangela e Giulia a C'è Posta per te. Le due donne chiedono di incontrare Al Bano nella puntata di sabato 1 febbraio. E sostengono di essere state corteggiate dal cantante di Cellino San Marco negli anni Sessanta. Al Bano accetta l'invito e con grande imbarazzo respinge e rifiuta quanto sostenuto dalle due donne arrivate nello studio di Maria De Filippi: "Mi ricordo di una certa Silvana a Limbiate. Sono andato da Mariangela con mia madre? È una balla. Mia madre non si è mai mossa da Cellino San Marco. L'ho costretta una sola volta nel 1968".

Poi l'affondo che smonta ogni ricostruzione delle due donne su una presunta cotta di Al Bano: "Sei venuta alla Tenuta? In tanti mi dicono così. Evidentemente non sapete che sono sempre in giro per il mondo. Non è che io non mi ricordo, è che qualcuno è portato a sognare. Io ero fidanzato con una ragazza che si chiamava Marinella, non c'era posto per Giulia. Ho lavorato nei bar. Ho fatto il barista, il pizzaiolo, il cameriere. Ho fatto otto mesi senza un giorno di riposo. Non mi lamento perché lì avevo da mangiare sempre. Poi andai a fare l'aiuto cuoco", ricorda Al Bano. Ma di Mariangela e Giulia non c'è traccia nel suo passato.