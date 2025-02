Sanremo, "Stefano De Martino è pronto": la clamorosa investitura

03 febbraio 2025 a

La prossima settimana inizierà ufficialmente il Carlo Conti bis al Festival di Sanremo. Ma il post Amadeus secondo la Gialappa's Band già oggi potrebbe avere un nuovo nome e cognome. Stefano De Martino.

Da oltre 30 ani il trio comico più irriverente e apprezzato della tv italiana, oggi ridotto a duo (Marco Santin e Giorgio Gherarducci, con Carlo Taranto "pensionato" eccellente), è stato capace non solo di raccontare a modo suo la kermesse dell'Ariston, ma pure di metterla a ferro e fuoco con gag imprevedibili esilarante e pure, in qualche modo, condizionarne l'esito. Mitologica, per esempio, l'"agguato" a Pippo Baudo con il super-ospite Fiorello che decise di "toccargli il pacco" sul paco giusto per movimentare un po' la serata.

L'attenzione di tutti, almeno per la prima serata di martedì, sarà però sul cambio alla conduzione: fuori l'Amadeus dei record, dentro "l'usato sicuro" Carlo Conti. "A me pare una normale staffetta governativa - commenta Giorgio -. Da un conduttore nazional popolare di Rai1 a un altro". "Magari ci saranno meno ospiti e co-conduttori. Conti ha promesso che finirà presto e non alle 2 come Amadeus. Vedremo quanto ci riuscirà. In fondo è dall'era Fazio che il Festival non cambia pelle", aggiunge Marco.

C'è già chi guarda al dopo-Conti, considerandolo un periodo di transizione extra-lusso. Dopo di lui, dovrebbe toccare a uno tra Alessandro Cattelan e Stefano De Martino: "Alessandro è bravissimo ma il suo pubblico è giovane, da social e poco tradizionale - è il giudizio di Gherarducci -. Forse condurre il Festival non converrebbe neppure a lui. Di Martino invece è nazionalpopolare, piace a mamme nonne figlie". "De Martino è cresciuto tantissimo, è di casa ed è pronto", conferma Santin. Se non è una investitura questa...