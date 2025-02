La Volta Buona, Simona Cavallari e il dramma dopo il parto: "Mi vergognavo a stare male"

03 febbraio 2025 a

Caterina Balivo ha accolto a La Volta Buona Simona Cavallari. L'attrice ha raccontato ai telespettatori di Rai 2 il periodo più difficile della sua vita: il post seconda gravidanza. “Due figli a distanza di un anno? E’ stata molto dura, feci il cesareo perché dopo il primo ho avuto dei problemi - ha confessato la showgirl -. Daniele ha sbarellato forse più di me… È’ stata dura perché erano quasi come due gemelli ma forse anche peggio perché avevano esigenze diverse, un periodo difficile”.

La seconda gravidanza è stata un trauma per Simona Cavallari. E non le ha permesso di chiedere aiuto alle persone che le stavano più vicino. “Mi sentivo sola, abbandonata - ha rivelato -, anche quando sento storie di donne che partoriscono e molti si aspettano che tu sia felice per forza; ci si vergogna anche di stare male quindi io non ho chiesto subito aiuto, però poi - ha aggiunto - ce l’ho fatta con le mie forze”.

L'attrice ha anche precisato che aveva paura di essere mal giudicata dagli altri. E anche per questo motivo non ha chiesto aiuto a nessuno. "Una persona mi disse: ‘Le mamme africane non sono depresse’, come a dire che non si possono permettere questo lusso… Poi dopo qualche anno mi ha chiesto scusa perché ci è passata anche lei”, ha concluso.