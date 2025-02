Sanremo 2025, le cifre-choc del giro d'affari e l'incubo che tormenta la Rai: cosa può accadere

Alessandra Menzani 07 febbraio 2025 a

a

a

La forza di Sanremo è la Rai e la forza della Rai è Sanremo. Questo è quello che dicono e pensano gli addetti ai lavori: ha fatto benissimo, dunque, Viale Mazzini a ricorrere contro la sentenza del Tar della Liguria che aveva dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla televisione pubblica dell’organizzazione del Festival della Canzone Italiana. «Nessuno al di fuori di Rai è titolato a organizzare il Festival nella sua versione attuale i cui diritti spettano a quest’ultima in via esclusiva», ha specificato la Rai.

Il giro d’affari intorno alla manifestazione canora è ricchissimo e probabilmente non sarebbe così corposo se non ci fosse di mezzo la potenza della tv pubblica. Negli ultimi tempi in modo particolare. L’eredità del Festival che lascia all’industria musicale è vicina a 7,5 milioni di cui quasi 4 per effetto dell’incremento internazionale del business. Lo riporta uno studio effettuato dal Sole 24 ore. Secondo le stime dei centri media, ovvero le società che si occupano di distribuire la pubblicità, l’obiettivo sarebbe quello di raggiungere i 56 milioni di euro di ricavi.

"Sono tentata, vorrei andare in platea...": Alessia Marcuzzi, una pazza idea per Sanremo

SPOT E TURISMO

Secondo altre fonti si potrebbero addirittura sfiorare i 60 milioni di euro. Cifre superiori rispetto allo scorso anno, quando si raggiunse la cifra di 42 milioni di euro (+10% rispetto al 2021) e capaci di ripagare ampiamente i costi. Più la trasmissione fa ascolti (e il trend degli ultimi anni lo certifica) più gli spot all’interno di essa valgono oro. Sanremo fa mangiare tanti. Pensiamo ai posti di lavoro, al turismo che arriva nella cittadina ligure, agli show ed eventi collaterali. Tra attività dirette, indirette, copertura mediatica e legacy, alimenterà un giro d’affari di 184,1 milioni di euro.

La parte economica più importante arriva proprio dalla copertura mediatica e la valorizzazione del marchio Sanremo che valgono ben 146,5 milioni. «Per la filiera turistica, il commercio, la ristorazione e la altre attività imprenditoriali locali l’immediata ricaduta sarà di altri quasi 38 milioni di euro a conferma del valore economico che il Festival genera sul territorio», spiega Massimo Feruzzi di Jfc, società di consulenza turistica, e responsabile dello studio che ha illustrato il quotidiano economico Il Sole 24 ore. Si calcola che nella settimana “santa” del Festival ci saranno quasi 35mila presenze turistiche oltre agli spettatori giornalieri, ossia persone che arrivano apposta nella cittadina per vedere i vip, camminare per le strade dove potrebbero incontrare Achille Lauro o Massimo Ranieri, fare selfie, acquisti e alloggiare negli hotel che sono presi d’assalto. Quasi 20 milioni sommando la spesa per soggiornare negli hotel, quasi 9,4 milioni, quella per la parte food & beverage incluso il catering che vale altri 6 milioni mentre il settore del commercio incasserà 4,4 milioni.

Sanremo, Crusca brutale: "Come la predica di un prete", chi stroncano

STAFF E GIORNALISTI

L’82% dei quasi 6.800 presenti tra l’organizzazione Rai, staff, giornalisti, producer, cantanti e vip sceglierà di pernottare a Sanremo per quei 5-6 giorni infuocati: i due terzi con i loro staffe i team delle case discografiche sceglierà un hotel mentre i rimanenti opteranno per la formula extra alberghiera come ville e residenze in affitto, agriturismi e B&B.

Intorno a Sanremo non ruota solo il mondo della musica e della televisione ma anche della moda: i marchi si sfidano per vestire questo o quell’artista, e quest’anno tra cantanti in gara (29), co-conduttori e ospiti il cast è davvero ricco. E non bisogna dimenticare gli ascolti che, grazie all’interesse per Sanremo, arrivano in tutti gli altri contenitori della Rai, da Domenica In a Unomattina, da La volta buona di Caterina Balivo a La vita in diretta di Alberto Matano.