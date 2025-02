Amadeus, i dubbi dei vertici di Nove: "Forse abbiamo avuto fretta"

06 febbraio 2025 a

a

a

Su Amadeus... abbiamo sbagliato? Il dubbio, dopo il flop di Chissà chi è, ha lambito anche i vertici di Nove. Infatti l'amministratore delegato di Warner-Discovery, Alessandro Araimo, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica per fare il punto sulla situazione dell'azienda televisiva.

E nel colloquio, tra i vari temi trattati, ha parlato ovviamente anche dell'arrivo di Amadeus, il cui debutto non ha prodotto i risultati sperati, tanto che il già citato Chissà chi è, in access prime time, è stato chiuso in anticipo rispetto alle previsioni: non si schiodava da poco più del 2% di share.

Araimo ha ammesso che probabilmente la scelta di mandarlo subito in onda potrebbe essere stata affrettata: "Forse abbiamo avuto un po’ fretta. Amadeus ha iniziato a lavorare per noi il primo settembre 2024 e alla fine del mese l’artista era già sul palco con la conduzione del Suzuki Music Party e della prima puntata di Chissà chi è...". In effetti, il suo esordio sulla rete generalista dell’azienda non è stato entusiasmante dal punto di vista degli ascolti. Un debutto attesissimo, quello di Amadeus, soprattutto per il chiacchieratissimo addio alla Rai dopo i cinque anni stellari alla guida di Sanremo e dopo gli ascolti altissimi che raggranellava con Affari Tuoi.

"Un brano perfetto. Ma Amadeus...": Marisa Laurito, una bomba sul Festival di Sanremo

Tuttavia, l'ad ha voluto sottolineare gli aspetti positivi dell'esperienza, soffermandosi sul successo di Amadeus alla guida della nuova edizione de La Corrida. "Amadeus ha fatto benissimo con la rivisitazione della Corrida, trasferendo al nostro gruppo conoscenze che ancora non avevamo...", ha chiosato Araimo, rimarcando come il conduttore sia una risorsa preziosissima per l'azienda.