Jeffrey Epstein mette il turbo a "Nove"

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Jeffrey Epstein-Chi ha ucciso il mostro?)

Doveva essere il “redde rationem” di Trump ma la vicenda Epstein di sta rivelando una terribile nemesi per le élite dem americane ed europee associate a pedofilia, spionaggio, orge, compravendita di segreti di Stato e altre amenità. Stranamente quelli che gridavano alla deriva trumpiana (e che affollano i comitati del No) ipocritamente e vilmente tacciono su quanto sta accadendo.