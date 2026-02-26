Libero logo
Jeffrey Epstein mette il turbo a "Nove"

di Klaus Davigiovedì 26 febbraio 2026
1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Jeffrey Epstein-Chi ha ucciso il mostro?)
Doveva essere il “redde rationem” di Trump ma la vicenda Epstein di sta rivelando una terribile nemesi per le élite dem americane ed europee associate a pedofilia, spionaggio, orge, compravendita di segreti di Stato e altre amenità. Stranamente quelli che gridavano alla deriva trumpiana (e che affollano i comitati del No) ipocritamente e vilmente tacciono su quanto sta accadendo. 

Possibile che non abbiano nulla da dire, per esempio, su Larry Summers, economista americano ed ex rettore dell’università di Harvard, più volte balzata alla cronaca per episodi di antisemitismo, dimessosi da tutti i suoi incarichi per l’ “amicizia” con Epstein? Intanto il Nove lunedì in tarda serata ha mandato in onda il doc Jeffrey Epstein-Chi ha ucciso il mostro? del 2020, ovvero un anno dopo la sua morte avvenuta il 10 agosto 2019 in una cella del Metropolitan Correctional Center di New York. 

Ottimi ascolti per un canale non generalista: da mezzanotte alle due 170mila spettatori medi col 3.6% di share e picchi di 220mila teste.

tag
jeffrey epstein
jeffrey epstein - chi ha ucciso il mostro?
nove

