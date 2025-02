Affari tuoi, rifiuta 60mila euro e finisce in disgrazia a fine puntata: "Piallato di sberle"

07 febbraio 2025 a

"La moglie appena usciti dallo studio lo ha piallato di sberle". Ad Affari tuoi tiene banco la partita del concorrente pugliese, secondo molti telespettatori in realtà uno showman in incognito. Venerdì sera, nel quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, vengono infranti tutti i tabù, fino al finale clamoroso.

"Rifiuta 60mila euro - riassume un telespettatore su X -, escono i 300mila, si mette a giocare con le palline, musica da circo, accetta 25mila euro". E alla fine, sia pure dopo mille colpi di scena, fa bene.

"Piero Armenti se l'è giocata da campione", lo celebra qualcuno. Altri invece lo criticano a spron battuto. "Madonna che strategia , 60.000 volati via", "Che pagliaccio questo che sta giocando", "Se è venuto solo per giocare, allora continua a giocare e se hai coraggio vai a casa anche con i 500€", "Lui comunque ha la voce di Checco Zalone muorooooo".

"Bella strategia! Rifiutano 60.000 per accettare 25.000 e magari hanno 75.000", li contestano. "Comunque che partita raga dai sono strasimpatici", "Raga ma che problemi avete anche voi? 60mila sono una cifra enorme ma se c'è la possibilità di vincerne 300k o 75k perché avrebbero dovuto accettare", "Rifiuta 60.000€, escono i 300.000€, parte la musica del circo, lui gioca con le pa***le, De Martino se la ride e la moglie vorrebbe scunucchiare tutti e due...", "Questa partita letteralmente senza senso ma va bene cosi ho amato la follia di questo ragazzo", "Sì ho capito che lui vuole estinguere il mutuo e sono felice se dovesse beccare i 300.000€ ma schifare in questo modo i soldi che gli vengono proposti insomma tesoro anche meno", "Raga mi fanno spaccare sti due", "Dottore distruggili", "No ve lo giuro l’ho detto all’inizio, se questo vince 300.000€, succede un macello", "Abbiamo capito che devi estinguere il mutuo", "Ma cosa festeggiano che ci sono ancora i 500 euro lì??? Madonna mi urtano sti due...", "Vojo proprio vede' se t offre 100.000 ...se rifiuti...", "Se rifiuta 125 ha problemi", "Che simpatico questo ragazzo speriamo vinca qualcosa", "Che farsa". Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti.