Sanremo 2025, Carlo Conti spiazza tutti: "Hanno cambiato il testo di Bella str***za"

"Spero che ancora una volta ci sia della buona musica e un bello spettacolo, leggero e divertente". Carlo Conti, ospite di Bruno Vespa a Cinque minuti su Rai 1, presenta così il suo Festival di Sanremo. Quello di martedì prossimo sarà per lui un ritorno all'Ariston, dopo l'era Amadeus.

"Questi otto anni sono passati via velocemente, con tanta buona musica, con un bel fermento della musica italiana che è migliorata, con gli arrangiatori, con gli autori, con i cantanti, con tante collaborazioni". Il conduttore toscano punterà sulla "leggerezza, proseguendo lo straordinario lavoro che hanno fatto Baglioni prima e Amadeus dopo".

Quindi la conferma: da direttore artistico, eliminerà i monologhi su temi sociali e simili che hanno caratterizzato gli ultimi Festival. "Credo che siano anche un po' passati questi monologhi che devono essere fatti per forza su un argomento - spiega -. Credo che si possa anche sottolineare qualcosa di importante anche solo con delle parole o con un messaggio lanciato velocemente tra una canzone e l'altra. E comunque non mancheranno anche i momenti di riflessione in questo Festival - aggiunge - ma non con il monologo lungo, non per forza con una lunga chiacchierata".

Sanremo 2025 sarà "al passo con i tempi. C'è una rappresentanza globale della musica italiana, credo. Ho cercato di ampliare il più possibile lo spettro. Naturalmente non era possibile toccare tutti i generi, ma quello che è stato presentato credo che sia un bel ventaglio di proposte, di sonorità, di musica anche diversa una dall'altra".

Dal punto di vista delle polemiche, grande attesa per il possibile gelo tra Fedez e Achille Lauro (chiacchieratissimi per le presunte "corna" di Chiara Ferragni). Conti però taglia corto: "Il Festival è anche questo: è parlare, sparlare, è un fumo che si crea intorno dove tutti vogliono dire la loro. Non è Sanremo Island, per me è semplicemente il festival della canzone italiana, io mi occupo soltanto dello spettacolo e delle canzoni".

A proposito di canzoni, proprio Fedez si esibirà con Marco Masini nella serata delle cover, proponendo il classico "cattivissimo" Bella str***za del cantautore fiorentino: "Prima dovete ascoltarla perché, ovviamente, sarà una versione 2.0 di quella del 1995. Come si dice: sarà una versione nuova di quel brano di Marco". Il testo, insomma, non sarà più quello originale, "ma sarà ovviamente è adattato ai tempi".