L'Eredità, Katia delude Marco Liorni alla Ghigliottina: "Ma perché ha scritto collegamento?"

Sabato 8 febbraio è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buonasera Italia, buon sabato", ha esclamato a inizio puntata il padrone di casa. Liorni poi ha dato il bentornata alla nuova campionessa del gioco Elena. Con lei hanno giocato come concorrenti Christian da Catania, Susanna di Viterbo, Luca da Mantova - gran tifoso della sua squadra di città: "Nel cuore degli ultrà c'è solo il Mantova -, Miluna da Imperia, Matteo da Rimini e Katia, la veterana alla sesta sera a L'Eredità.

Anche in questa puntata ha pesato molto l'esperienza dei concorrenti. E infatti l'unica che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Katia. Per portarsi a casa la bellezza di 25mila euro doveva trovare una parola che quadrasse con "Remoto", "Giro", "Bar", "Divano", "Gambe". Dopo qualche secondo di riflessione, Katia ha provato a indovinarla scrivendo sul cartoncino: "Collegamento". Ma la riposta non era quella giusta. La soluzione infatti era "Angolo".

Sui social, però, tantissimi telespettatori avevano indovinato la soluzione finale della Ghigliottina. In effetti, la parola "collegamento" poteva quadrare solo con "remoto". E la concorrente si è fissata troppo con la sua esperienza di vita personale. E così si è lasciata scappare 25mila euro.