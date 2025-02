Pierdavide Carone, la battuta di Mara Venier fa calare il gelo: "Ma quando te...", telespettatori in rivolta

09 febbraio 2025 a

Tutti pazzi per Pierdavide Carone, il giovane cantante affermatosi da ragazzino ad Amici di Maria De Filippi e che è stato in grado di conquistare anche la stima di un gigante della nostra musica come Lucio Dalla.

Nella puntata di Domenica In che precede il Festival di Sanremo, come da tradizione Mara Venier invita in studio un po' di protagonisti di ieri e di oggi della nostra canzone, e a giudicare dalle reazioni dei telespettatori sui social Carone è proprio uno dei più attesi, apprezzati e, per certi versi, sottovalutati artisti contemporanei. Per capirlo, basta dare una occhiata ai commenti che inondano X, l'ex Twitter, durante la sua esibizione negli studi di Rai 1.

Si parte però con una nota polemica nei confronti della padrona di casa. La Venier viene accusata di "palparlo" un po' troppo, accarezzarlo e strizzarlo. Non solo: secondo molti, sarebbe stata anche un po' brusca con il suo ospite. "La delicatezza della conduttrice che ricorda a Carone 'ma quando te ricapita di cantare cosi tanto in tv?'... Quanta immodestia", "Ma che cavolo di battute sono?".

"Io mi inc***zo da morire a vedere Pierdavide Carone dover elemosinare un posto nel mondo della musica scusate", si legge ancora. "Pierdavide sa cantare tutto. Sottovalutato, deve tornare", "Ma che bella l'interpretazione di Pierdavide su La sera dei miracoli", "Pierdavide Carone uno dei talenti migliori in assoluto di Amici ma anche della musica italiana e Dalla se ne accorse in tempo", "Carone strepitoso con la sua voce umiltà, dovrebbe essere sul palco di Sanremo. Invece tanti su quel palco, che non sanno cosa significa cantare". La mano di Pierdavide ogni volta che canta il suo Lucio Dalla mi rende debolissima", "Questo ragazzo ha un talento incredibile e meriterebbe il quadruplo del successo ottenuto negli anni non smetterò mai di dirlo", "Pierdavide Carone dovrebbe riscuote tanto successo , lo merita tanto!!!".