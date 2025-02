Stefano De Martino "padrone": sold out a teatro, chi c'era a vederlo a Roma

09 febbraio 2025 a

a

a

Che il momento di Stefano De Martino sia "magico" lo testimoniano vari dati. Innanzitutto, i record di ascolto di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 che l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha ereditato da Amadeus. Sembrava impossibile, ma De Martino ha fatto meglio dell'ingombrante collega passato al Nove, superando anche i 6 milioni di telespettatori in una delle fasce cruciali del palinsesto. Un capolavoro, confermato anche dallo straordinario successo del programma sui social.

Fuori dal set, lontano dalle telecamere della tv, le cose per De Martino vanno addirittura meglio. Il suo spettacolo teatrale è sold out, venerdì e sabato sera ha fatto tappa al prestigioso Teatro Brancaccio a Roma.

"Perché non ha messo il reggiseno". Scoppia la bufera su Chiara Lucia: telespettatori in visibilio | Guarda

Il suo Meglio stasera vuole farlo trasformare definitivamente in qualcosa di più di un conduttore "leggero". Quasi un mattatore in cui per due ore si racconta, canta accompagnato dagli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, balla (ovviamente), scherza, improvvisa. In parte è quello che abbiamo visto sia ad Affari tuoi sia a Stasera tutto è possibile, su Rai 2, in parte è qualcosa di ancora più impegnativo.

Affari Tuoi, pubblico scatenato contro De Martino per il disastro di Lucia: "Schifezza!", caso senza precedenti

Affascinante, tanto da convincere ad andare a vederlo anche Emma Marrone, la sua fidanzata storica lasciata (con clamore) per Belen Rodriguez. La cantante pugliese con De Martino ha ricostruito un rapporto di grande affetto e stima, anche professionale. Al Brancaccio lei c'era e sui social ha poi voluto omaggiare l'ex fidanzato: "Un giocatore lo vedi dal coraggio, bravo Step", la sua dedica.