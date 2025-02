Sanremo 2025, altro disastro all'Ariston: Kekko dei Modà cade dalle scale, gravi conseguenze

11 febbraio 2025 a

Dopo l'incidente di ieri di Francesca Michielin, anche Kekko dei Modà si è reso protagonista di una brutta caduta. Il cantante sarebbe scivolato dalle scale nel dietro le quinte dell'Ariston prima di fare le prove generali. A riportarlo è stata Selvaggia Lucarelli in una delle sue Instagram stories. "Dopo la Michielin un altro incidente. Kekko dei Modá è caduto dalle scale dietro le quinte…”, ha scritto la penna del Fatto. Si profila, quindi, una sorta di maledizione per gli artisti in gara a Sanremo, dopo che la Michielin aveva mostrato sui social la caviglia fasciata.

Al momento non si conosce ancora la gravità dell'infortunio di Kekko dei Modà. Ma, stando a quanto riporta la stessa Selvaggia Lucarelli, sembra che si sia fatto male a una costola. "Ora si sta capendo la gravità della cosa, ma pare che si sia fatto male a una costola…”, ha spiegato ancora l'opinionista del Festival.

Ma Kekko dei Modà non ha mollato. Anzi, l'artista ha stretto i denti e ha voluto comunque ultimare le prove generali. "Comunque Kekko acciaccato sta provando…”, ha ammesso ancora Selvaggia Lucarelli. L'arista, ha ricordato ancora la penna del Fatto, ha dimostrato più tenacia di altri suoi colleghi. "Più resiliente di Nina Zilli alla sedicesima costola rotta…”.