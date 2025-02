Sanremo 2025, "Siamo in anticipo": dopo questa frase di Conti è il finimondo, chi spiana Amadeus

11 febbraio 2025 a

a

a

In questo Sanremo 2025 è inevitabile il confronto tra Carlo Conti, tornato all'Ariston dopo uno stop durato ben cinque anni, e Amadeus che ha deciso di dedicarsi a una nuova avventura su canale Nove che a dirla tutta non sta andando particolarmente bene.E così su X dopo il regno di Ama durato cinque anni e con record di ascolti tornano a far sentire la loro voce i fan di Carlo Conti. In tanti approvano questo Festival lineare, spedito e soprattutto con ritmo e una canzone dietro l'altra che di fatto tiene conto di esigenze temporali che cercano di non stremare o dilatare troppo la serata e l'attenzione dei telespettatori.

I meme su Amadeus si sprecano con Ama impegnato a dire: "Ehm, siamo in anticipo? Rallentiamo". E il conduttore gaurda caso, proprio nel corso della sua prima puntata ha ripetuto spesso "siamo in anticipo". Insomma Carlo Conti sui social sta consumando la sua rivincita. Tenuto a distanza dall'Ariston in questi anni è tornato e si è ripreso la scena con grande coraggio e grandissima caparbietà. Le scelte dei co-conduttori hanno fatto il resto con il colpaccio di avere al suo fianco Gerry Scotti ma anche Antonella Clerici: due vere e proprie colonne della tv. Nessun effetto "vampirismo" come invece accadeva per Fiorello su Amadeus...