Sanremo 2025, Nino Frassica parla troppo? La "spallata" di Carlo Conti per farlo tacere: pubblico in delirio

12 febbraio 2025 a

No, il copione non cambia: anche nella seconda serata di Sanremo 2025, Carlo Conti non vuole perdere tempo. Conduzione serrata, pochissimi tempi morti, una canzone dietro l'altra, soprattutto a inizio serata, con le quattro nuove proposte.

Già, proprio come alla vigilia, dove il pubblico che commenta sui social quanto accade all'Ariston era "impazzito" quando un incontenibile Jovanotti non riusciva, letteralmente, ad essere arginato da Carlo Conti.

Una cifra stilistica, quella del direttore artistico, apprezzabile e che soprattutto ha convinto il pubblico: la prima serata del 75esimo Festival della canzone italiana ha fatto il 65% di ascolti. Roba da urlo.

Dunque, non si cambia. Peccato che anche nella seconda serata ci sia il "Jovanotti di turno", ovvero Nino Frassica, uno dei co-conduttori, il quale con la sua comicità e il suo incedere surreale risultava parimenti incontenibile. E come alla vigilia, la circostanza ha scatenato i social, tra meme e commenti. Di seguito, uno dei più divertenti e azzeccati: "Carlo Conti appena Nino Frassica fa una battuta non prevista in scaletta che fa perdere 5 secondi". E che fa Conti, nell'interpretazione del web? Semplice: una "spallata" a Frassica e via...