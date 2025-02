Sanremo 2025, la diretta. La serata delle donne e dei Duran Duran, 14 big in gara. Carlo Conti "on fire"

13 febbraio 2025 a

Terza serata del Festival di Sanremo 2025. Le prime due sono state un successo. Strepitoso: parla lo share. Per la terza, al fianco di Carlo Conti ecco Katia Follesa, Elettra Lamborgini e Miriamo Leone. Una serata tutta al femminile, insomma. Sul palco si esibiranno 14 dei 29 "big" in gara. Una giornata scandita dalla polemica su Fedez accesa dalle ultime intercettazioni pubblicate da Repubblica: c'è chi ne invoca il ritiro, Conti respinge la richiesta con perdite. Poi le polemiche sempre di Conti in sala stampa per quanto accaduto allo scorso Festival con il caso Geolier. Tra gli ospiti, i Duran Duran, di nuovo all'Ariston 40 anni dopo la prima esibizione: sul palco con loro Victoria dei Maneskin. Quindi Edoardo Bennato, parte del cast di Mare Fuori 5, Iva Zanicchi attesa dal premio alla carriera e gli ospiti del Teatro Patologico. Segui la diretta della serata su www.liberoquotidiano.it.

Ore 20:22 - Carlo Conti annuncia cosa canteranno i Duran Duran

Il direttore artistico del festival di Sanremo, nel pre-gara, ha annunciato che i Duran Duran canteranno Wild Boys, in omaggio alla loro ultima apparizione all'Ariston.

Ore 20:20 - Ecco la scaletta della terza serata

Questo l'elenco di uscita dei 14 Big in gara al festival di Sanremo di stasera: Clara, Brunori Sas, Sarah Toscano, Massimo Ranieri, Joan Thiele, Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento, Noemi, Olly, Coma_cose, Modà, Tony Effe, Irama, Gabbani, Gaia. A votare sono il Televoto e la Giuria delle Radio.