Marco Rizzo, "da Berlinguer a...": l'elenco della vergogna, Pd distrutto

"C’era una volta Berlinguer, dopo il sindaco di Milano Sala, dopo il sindaco di Prato, Ilaria Buggetti, dopo il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, dopo l’ex presidente della provincia di Salerno del Pd Franco Alfieri, adesso Matteo Ricci, candidato a presidente della Regione Marche. Berlinguer non si fidava ‘ciecamente’ dei suoi collaboratori e controllava anche il loro lavoro”: Marco Rizzo, ex parlamentare nonché fondatore e leader di Democrazia Sovrana e Popolare, lo ha scritto in un post su Facebook rilanciando la questione morale berlingueriana dopo i recenti fatti di cronaca che hanno travolto la sinistra.

Il suo, insomma, è stato un attacco in piena regola nei confronti della segretaria del Pd Elly Schlein e in generale di tutti i dem e della loro presunta superiorità morale. La leader dem, in effetti, si trova in una posizione non proprio facile, anche perché di fronte alle inchieste che stanno travolgendo esponenti del suo partito sembra non avere una linea precisa.