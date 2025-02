Sanremo 2025, il grave sospetto su Edoardo Bennato: "Cosa è successo alla sua voce"

13 febbraio 2025 a

Edoardo Bennato è tornato come ospite alla terza serata di questa edizione del Festival di Sanremo. E, per l'occasione, ha deciso di cantare Sono solo canzonette, canzone storica del suo repertorio. Ma in tanti sui social si sono accordi che qualcosa nella sua esibizione non ha funzionato. Alcuni infatti, ritengono che l'audio non si sentisse benissimo. Forse, il cantautore ha avuto qualche piccolo problema col microfono. Ma c'è anche chi teme che la sua voce si stia affievolendo sempre di più.

"Ma Bennato non ha più voce?? O é l audio che fa schifo??", ha commentato su X una telespettatrice molto preoccupata.E c'è anche chi ironizza, ricordando uno dei suoi brani più iconici: "La voce di Bennato l'hanno rubata il Gatto e la Volpe". "Dopo la sconcertante esibizione di #Bennato anche l'autotune sta per rifarsi una verginità....". In effetti, spulciando sui social network, in tanti sono rimasti delusi dalla sua esibizione.