Sanremo 2025, Katia Follesa umilia in diretta Amadeus: "Non era così simpatico come Carlo Conti"

13 febbraio 2025 a

a

a

Katia Follesa è stata un uragano di emozioni, comicità e di battute velenosissime. La terza co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo è arrivata dopo Miriam Leone ed Elettra Lamborghini. Ma grazie alla sua personalità strepitosa ha fatto in fretta dimenticare l'ex miss Italia e la pop star. Pruima si presenta sulla scalinata dell?Ariston con un bob. Il motivo? Aveva paura di cadere. Ma si trattava di un chiaro riferimento ai piccoli incidenti - basti pensare a Francesca Michielin - che sono capitati nei giorni scorsi.

Non contenta, si è fatta aiutare a scendere da Carlo Conti. E ne ha approfittato per tormentarlo con le sue battute. "Tu fai tutto velocissimo", ha detto la comica con una velata allusione sessuale. Lui ha replicato: "Dovremmo chiederlo a mia moglie". Ma prima di presentare Sarh toscano, ha lanciato una stoccata pesantissima ad Amadeus, il vecchio direttore artistico del festival: "Amadeus non era così simpatico come te". Sdeng!

"Tutta colpa del mio reggiseno". Michielin choc, ecco il vero motivo del pianto in diretta | Video

Sui social in tantissimi hanno apprezzato la sua simpatia. E c'è chi addirittura si spinge a richiedere la sua presenza in ogni serata. "Katia Follesa super simpatica, dovrebbe farle tutte le serate". "Katia tutto tu dovevi condurlo questo Sanremo". Insomma, è un plebiscito.