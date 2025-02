Sanremo 2025, la protesta choc contro i Duran Duran: "Sono la causa del cambiamento climatico"

13 febbraio 2025 a

A sentire i Duran Duran sembrava quasi che non fossero passati 40 anni dalla loro prima esibizione sul palco del festival di Sanremo. Simon Le Bon e gli altri membri della band hanno letteralmente incendiato l'Ariston. E il frontman si è prestato anche alla gag spassosa di Katia Follesa. La comica - a detta sua - in rappresentanza di tutte le donne della sua genrazione si è presentata davanti a lui vestita da sposa e con un cartello con scritto: "Mi vuoi sposare?". Lui, un po' in imbarazzo, ha declinato l'invito, sostenendo che sua moglie si sarebbe arrabbiata parecchio. E come darle torto.

L'esibizione di Le Bon e gli altri ha scatenato i telespettatori di Rai 1, che si sono riversati sui social per esaltare la loro performance. "Ci sono gruppi musicali che quando invecchiano non fanno sfigurare le loro canzoni. Poi ci sono i #DuranDuran", ha commentato Alessandro su X. "Pure io voglio sposare Simon Le Bon - ha scritto Giovanna -. Tanto mio marito mica è geloso". "Dopo 40 anni si prendono il palco. Immortali", definitivo Roberto. Ma c'è anche chi ha polemizzato sul loro look, sostenendo che non si adatti alla svolta green. "I litri di tintura per capelli e lacca usata dai #DuranDuran a #Sanremo sono la causa del cambiamento climatico", ha tuonato un telespettatore adirato.