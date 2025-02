Sanremo 2025, Elodie e Achille Lauro: spogliarello in diretta, fuori tutto

15 febbraio 2025 a

Duetto medley di Achille Lauro ed Elodie sulle note di 'A mano a mano' di Riccardo Cocciante (resa celebre dall'interpretazione di Rino Gaetano) e 'Folle città' di Loredana Bertè. Per la prima canzone Lauro si presenta con un animalier con collo trapuntato, per le seconda maglia smanicata nera e pantaloni dello stesso colore. "Compagna" Elodie con un abito con ampia scollatura a cuore, sempre nero.

Insomma, il loro duetto ha infiammato la serata delle cover del Festival di Sanremo trasformandosi in vero e proprio tsunami sexy, con tanto di "spogliarello" volante e coreografie lascive e sensuali. Tutto decisamente riuscito.

Nel finale, simpatico siparietto tra i due artisti. Achille Lauro (che aveva detto di avere intenzione di fare "due cosette" con Elodie nei prossimi tempi, a conferma del feeling che si è instaurato tra i due, entrambi in gara individualmente) ha dedicato alla partner artistica una canzone, improvvisando e intonando 'Ancora' di Edoardo De Crescenzo. Un inno a San Valentino. Achille ha invitato l'orchestra a seguirlo, ed Elodie lo ha tirato fuori dal palco tenendolo per un braccio. Carlo Conti ha commentato ironicamente: "Adesso arriva Marzullo".



